Vandali alla Croce Rossa di Pollena Trocchia

dal Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana riceviamo e pubblichiamo

La scorsa notte siamo stati colpiti da un gesto inaccettabile !

La sede della Croce Rossa Italiana di Pollena Trocchia del Comitato di Napoli è stata vittima di un atto vandalico e criminale di estrema gravità.

Persone non identificate sono entrate nei locali, mettendo a soqquadro gli spazi, danneggiando la struttura, lasciando rifiuti di vario genere e, fatto ancor più grave, sottraendo materiali sanitari essenziali, tra cui un borsone sanitario e il defibrillatore in dotazione alla sede.

Questi strumenti non sono solo beni materiali ma rappresentano risorse vitali per la tutela della salute e della vita di tutta la comunità di Pollena Trocchia. La loro sottrazione non è un danno solo per la nostra organizzazione ma per ogni singolo cittadino che potrebbe averne bisogno. Privare la Croce Rossa di tali dispositivi significa compromettere la capacità di offrire un servizio tempestivo ed efficace.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli fa appello a chi abbia compiuto questo gesto di restituire ciò che ha sottratto al fine di ripristinare un servizio utile per tutta la comunità. Un grande atto di responsabilità può ancora fare la differenza.

Aiutateci a proteggere il lavoro di Volontari e Volontarie che mettono a disposizione il proprio tempo per il benessere della comunità. La solidarietà e il rispetto sono le fondamenta su cui si regge la nostra missione.