Vedi Napoli e poi… Bevi! Winelivery, l’unica app per bere, sbarca a Napoli e conquista il golfo in… 30 minuti!

Winelivery l’unica app per bere, servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche (e non solo), arriva nel capoluogo partenopeo e dopo due settimane conquista il golfo con la sua app e il servizio in 30 minuti alla giusta temperatura. A capo della sede campana Alessandro e Marco Capolino, giovani imprenditori locali, che decidono di portare nella loro città un servizio d’eccellenza dedicato a tutti gli amanti del bere bene e senza pensieri.

Winelivery, azienda fondata nel 2016 a Milano, opera oggi su 9 città italiane più una in Spagna, Formentera, e chiuderà questo 2019 con un totale di 15 città servite nel Belpaese.

Tutti i vini presenti sulla piattaforma sono frutto di un’accurata selezione da parte di un team di sommelier che garantisce una varietà di prodotti tale da soddisfare tutti i gusti oltre che tutti i portafogli (infatti sull’app di Winelivery è possibile trovare bottiglie a partire da 6€).

Caratterizzata da una filiera cortissima, grazie a rapporti diretti con le cantine, Winelivery propone al pubblico un’offerta prettamente concentrata su vino, ma vuole coprire tutte le esigenze: sulla piattaforma si possono trovare oltre a vini di tutta la Penisola e non solo, anche birre artigianali e non, cocktail kit, superalcolici che possono essere accompagnati da ghiaccio, acqua, bicchieri e qualcosa da stuzzicare!

Prima Milano poi, Bologna, Torino, Bergamo, Firenze, Prato, Roma, Catania e finalmente Napoli! Quali saranno le prossime città? A breve grandi novità per l’unica app per bere, e non solo legate a nuove aperture…

Cos’è winelivery?

Winelivery (www.winelivery.com) consegna in 30 minuti bevande alcoliche alla giusta temperatura. La piattaforma tecnologica è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli con un servizio di consegna eccellente. Il servizio, lanciato a Gennaio 2016 a Milano, è ora attivo anche a Bologna, Torino, Firenze, Bergamo, Prato, Roma, Catania e Napoli. Il catalogo propone centinaia di referenze tra vini, birre, liquori, distillati, cocktail-kit, ma anche ghiaccio e bibite. Winelivery permette di ordinare le migliori bottiglie di vino o drink tramite sito o App (disponibile su Apple Store e Google Play) e consegna gratuita in meno di 30 minuti, a temperatura di degustazione. Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica. Winelivery è in continua espansione ed è alla costante ricerca di imprenditori che vogliano portare il progetto in nuove città in modalità franchising.