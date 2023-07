Venere degli Stracci, condanna bipartisan dalla politica e dalla cultura

“Accertare subito la causa dell’incendio che ha distrutto la ‘Venere degli stracci’ a Napoli. Al momento, sarebbe da escludere l’autocombustione, quindi, si sarebbe trattato di un evento innescato da qualcosa o qualcuno, in maniera accidentale o peggio, volutamente. Confidiamo nell’impegno massimo e nella competenza delle forze dell’ordine che stanno effettuando le indagini del caso per appurare la natura del rogo e individuare eventuali responsabili; se fosse confermata la pista dolosa ci troveremmo di fronte a un ulteriore segnale di degrado sociale pericoloso da parte di una piccola minoranza priva di valori e cultura che sporca l’immagine della città, che per di più agisce di fronte alla ‘casa’ di tutti i napoletani, e che va combattuta con forza”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Gravissimo episodio avvenuto stamattina con l’incendio della Venere degli Stracci.

Siamo indignati per quanto accaduto stamattina. L’opera del maestro Pistoletto è andata in fumo a causa di malviventi e criminali. Speriamo che si assicuri alla giustizia questa gentaglia quanto prima, tuttavia non possiamo che ripetere ancora una volta che il tema della sicurezza in città è pesantemente sottovalutato. Siamo in balia di una delinquenza dilagante, e questa ne è l’ennesima dimostrazione, avvenuta per di più sotto gli occhi di Palazzo San Giacomo, inerme ed incurante di quanto succede quotidianamente in città. Questa di oggi è una ferita che non lascia cicatrice, anzi è la riprova che la sicurezza a Napoli è un miraggio. L’amministrazione non è in grado di tutelare le opere esposte in città, ne tantomeno i cittadini, di questo passo dove andremo a finire?

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano

“Le immagini della Venere degli Stracci di Pistoletto in fiamme fanno male. Un brutto segnale che arriva all’indomani del colpo di pistola nell’opera di Miliot a Piazza Mercato. Non è un bel giorno per Napoli. Ma dobbiamo andare oltre le frasi di circostanza e la solidarietà del momento. Sono d’accordo con il sindaco Manfredi: l’opera deve essere rifatta. Chi odia la città, chi tenta di affossare il rilancio dei nostri territori non deve averla vinta” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania.

Nell’apprendere la notizia del rogo dell’opera di Pistoletto in piazza Municipio.Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ricorda la frase di Heinrich Heine: ‘Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini’ , “L’incendio della Venere degli Stracci di Pistoletto – prosegue Bellenger – è un brutto segnale, che segue il colpo di pistola nell’opera di Milot a piazza Mercato. Che tristezza!”.