Vento e mare, allerta fino alle 14

- pubblicità -
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di domenica 12 aprile alle 14 di lunedì 13 aprile.
I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania.
Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.
Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.
Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.