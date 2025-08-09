Vesuvio e Monte Somma in fiamme, Canadair al lavoro

- pubblicità -

Vasto incendio sul Vesuvio. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri nei boschi di Terzigno, interessando il versante del Monte Somma del Parco Nazionale, e precisamente i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, raggiungendo quota 1.050 metri, come si legge sul sito del Parco Nazionale del Vesuvio.

Al lavoro, dalle prime luci dell’alba, 6 Canadair della flotta aerea nazionale antincendi, provenienti da diverse regioni e al lavoro. Il vastissimo rogo sta interessando più fronti e la Protezione civile in una nota comunica che insieme alla flotta di Stato, sull’incendio stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale.

Nella serata di ieri la Prefettura di Napoli ha attivato il Tavolo di Monitoraggio con due riunioni straordinarie. Sono state attivate squadre a terra che hanno lavorato anche nelle ore notturne, mentre le operazioni sono riprese questa mattina alle 5, con l’impiego dei mezzi aerei.

La Protezione Civile della Regione Campania ha richiesto ufficialmente l’invio dell’Esercito per supportare le operazioni di contenimento e assistenza logistica.

10 mezzi aerei sono attivi: 6 Canadair (di cui 2 appena inviati dal Dipartimento nazionale) e 4 elicotteri regionali.

Le fiamme interessano più fronti, in particolare la pineta di Terzigno e Boscotrecase.

Le alte temperature e le ondate di calore complicano ulteriormente le operazioni.

La Protezione Civile chiede:

Presidio delle strade per agevolare i soccorsi.

Realizzazione di piste di accesso per i mezzi.

Rifornimento idrico tramite autobotti.

Coordinamento con il Centro di Coordinamento Soccorsi in Prefettura.