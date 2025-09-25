Via Acton, asfalto già da rifare, pericoloso per motociclisti

- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

Gentile redazione,

scrivo in qualità di cittadino napoletano per segnalare una situazione preoccupante che riguarda via Acton, recentemente oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale.

Nonostante l’intervento risalga a circa un mese fa, la strada presenta già numerosi cedimenti, con avvallamenti, buche e deformazioni evidenti, in particolare nei pressi dei binari del tram.

Il fondo stradale, in diversi tratti, è nuovamente pericoloso — soprattutto per chi viaggia su due ruote, come moto e scooter.

Percorro quella strada ogni giorno in moto e posso confermare che, a tratti, la situazione è addirittura peggiorata rispetto a prima dei lavori.

Sorge spontaneo il dubbio che i lavori non siano stati eseguiti a regola d’arte, oppure che siano stati realizzati in modo affrettato o superficiale, con materiali o tecniche non adeguati al traffico e alle sollecitazioni che quella strada subisce quotidianamente.

Credo sia importante riportare la questione all’attenzione pubblica, anche per comprendere se siano previsti controlli, collaudi o interventi correttivi da parte dell’amministrazione.

Resto a disposizione per fornire foto, dettagli puntuali o testimonianze dirette se ritenete possa essere utile per un approfondimento.

Vi ringrazio per l’attenzione e per il lavoro che svolgete nel raccontare i problemi — e le responsabilità — che riguardano la nostra città.

Cordiali saluti