Nella serata di lunedì è terminato il lavoro di riempimento e messa in sicurezza del dissesto stradale che stamani ha coinvolto al Vomero un bus ANM. Oggi inizierà l’operazione di posa in opera dei cubetti di porfido compatibilmente alle condizioni meteo previste in giornata . Si conta di aprire al traffico l’area nelle prossime 48 ore. Lo rende noto l’assessorato alla mobili.

