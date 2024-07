Via Gobetti a Scampia, una strada ridotta a discarica

- Pubblicità -

Si riapra via Gobetti a Scampia. Una strada chiusa da 10 anni senza alcun motivo. Oltre settanta famiglie residenti che ne chiedono l’apertura per ridare decoro e servizi alla zona, ad oggi è un cantiere aperto agli scarichi e agli abusi.

Chiediamo pertanto una conferenza dei servizi alla presenza di assessori e dirigenti al fine di trovare quanto prima i mezzi e i tempi per la riapertura della strada. Da quando sono iniziati i lavori per l’università, dieci anni orsono, via Gobetti è stata chiusa al transito divenendo un disagio momentaneo e poi annuale. Una strada pubblica chiusa, piena di piante e priva di illuminazione con rifiuti di ogni genere.

Siamo vicini agli sforzi dell’ex consigliere Ciro Esposito, storico volto di Scampia, che sulla riapertura della strada ha investito tempo ed impegno.

L’amministrazione si attivi quanto prima per restituirla ai residenti e alla città.

i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano