Via Manzoni, riprende transito veicolare

I tecnici di ABC e le imprese di supporto sono al lavoro da ieri a seguito del cedimento della sede stradale di Via Manzoni, a causa della rottura del collettore fognario in corrispondenza dell’immissione della rete fognaria privata all’altezza dei civici 201 e 203.

E’ stata ripristinata la funzionalità dell’immissione fognaria, ricostruita la parete del collettore e verificata la funzionalità di tutto il sistema interessato dall’intervento.

Infine, il riempimento dello scavo con geomix ha consentito anche il ripristino della pavimentazione stradale.

Pertanto, dalla mattinata di oggi 25/11/25 Via Manzoni verrà riaperta al transito veicolare.