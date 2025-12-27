Via Toledo, cadono calcinacci, ferite due donne

- pubblicità -

Cadono calcinacci da un edificio in pieno centro a Napoli, ferite due donne. È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Toledo, strada dello shopping napoletano.

Le due donne, una turista residente a Roma e una di origini romene, sono state colpite alla testa dai calcinacci caduti da un palazzo. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco, la polizia e la municipale.

Le due donne sono state trasportate in ospedale per alcuni controlli e per medicare le ferite alla testa.

La zona è stata delimitata e sono in corso i rilievi.