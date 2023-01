Viabilità, Galleria Vittoria chiusa per 2 giorni, riapre Lungomare per le auto.

La Galleria Vittoria a Napoli chiude per due giorni.

Dalle ore 6 del 31 gennaio alle ore 6 del 2 febbraio 2023, saranno chiuse le corsie della Galleria Vittoria in entrambi i sensi di marcia per consentire opere di rimozione dei ponteggi dalle facciate esterne.

Dalle ore 6:00 del 31/01/2023 alle ore 6:00 del 02/02/2023 saranno chiuse le corsie di transito in entrambi i sensi di marcia della Galleria Vittoria per consentire, a seguito di ultimazione dei restauri delle facciate, lo smontaggio dei ponteggi in sicurezza.

Considerata l’importante funzione di collegamento tra il Centro e la zona di Chiaia-PosillipoFuorigotta che riveste la Galleria Vittoria, si è reso necessario predisporre un dispositivo temporaneo di viabilità alternativa.