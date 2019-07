Vieni e vinci a Tuttosposi 2019, ecco i premi.

Perché impegnarsi lasciando acconti nei negozi o in altre fiere se prima non visiti Tutto Sposi? “Aspetta Tuttosposi e vinci il tuo matrimonio” potrebbe essere il claim della trentunesima edizione dell’evento dedicato alla famiglia promosso dall’Osservatorio Familiare Italiano (OFI) dal 19 al 27 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Partecipando al concorso Vieni e Vinci a Tuttosposi, infatti, si può persino vincere un intero matrimonio senza dover spendere un euro: dall’abito da sposa al ricevimento completo di auto per il gran giorno alle foto, cui vanno ad aggiungersi viaggio di nozze e una preziosa cucina. Per partecipare basta aspettare che inizi la fiera ed imbucare ogni giorno una cartolina per un servizio o un prodotto diverso, così da avere la possibilità di partecipare a più estrazioni.

Molto ambito, per esempio, è lo splendido abito da sposa offerto da Maison Signore, realizzato in Italia completamente a mano della collezione Maison Signore – Excellence– Modello Lucrezia così come il trucco e parrucco sposa by Ciro Florio. Altro premio preziosissimo è la cucina Infinity di Stosa Cucine offerta da Prezioso Casa, la cui grande funzionalità unita all’alta qualità dei materiali -tra cui il top in quarzo- e agli elettrodomestici di avanguardia ne fa un vero gioiello per la casa. Spedendo più cartoline si può vincere anche un ricevimento di nozze nel prestigioso Resort Belvì di Somma Vesuviana per 100 invitati, con menu completo dall’aperitivo al buffet dolci, open bar e addobbi floreali. Ma la fortuna può essere ancora più generosa con una Maserati Levante offerta da Meridiana Service, a disposizione degli sposi per l’intero giorno del matrimonio con autista, carburante, addobbi floreali e persino pedaggio autostradale già pagato. A questi regali si aggiungono il servizio fotografico offerto da Nicola Barbato e 3 servizi- evento con foto illimitate offerti da Selfie Moment. Infine, un viaggio di nozze di 8 giorni in Thailandia offerto da I viaggi dell’Airone in hotel a 4 stelle che prevede 2 notti a Bangkok e 6 notti a Koh Samu con assistenza in lingua italiana. Oltre al volo andata e ritorno e al soggiorno in hotel, comprende anche il transfer dal proprio domicilio all’aeroporto di partenza e viceversa, tasse aeree, quota gestionale.

Regolamento completo su: https://www.tuttosposi.it/vieni-e-vinci-a-tuttosposi /