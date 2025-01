Vigilanza come pizzo ad Afragola, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

Nel servizio di lunedì sera le sconcertanti confessioni di numerosi commercianti costretti a pagare servizio di vigilanza imposto dai clan.

“Appena apri un negozio nuovo, vengono loro da noi a chiedere i soldi”, queste le dichiarazioni di una negoziante.

Luca Abete ha sottoposto questo nuovo modo di chiedere il pizzo al sindaco Antonio Pannone chiedendo maggiore tutela.

Luca Abete ci porta ad Afragola dove sembra che molti commercianti non abbiano scelta. Chi non paga il taglieggiatore che si proporrebbe di offrire un servizio di vigilanza rischia di ritrovarsi una bomba davanti alle vetrine del proprio negozio o di vedersi un incendio appiccato all’interno dell’attività commerciale. Eppure, nonostante i casi di cronaca e gli arresti, in città molti pare non abbiano mai sentito parlare di “pizzo” estorto in zona, quantomeno a telecamere accese.