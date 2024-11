Vigili del Fuoco, distaccamento alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Raggiunto l’accordo tra Mostra d’Oltremare e Vigili del fuoco per il distaccamento del Comando presso la Mostra d’Oltremare. Un risultato storico, per la città di Napoli e per la X Municipalità, dopo anni di trattative e impegno congiunto di MdO, Vigili del Fuoco e Comune di Napoli e con l’apporto fondamentale dell’Avvocatura dello Stato e dell’Agenzia del Demanio. .

Si parte subito con il cronoprogramma che prevede la cessione del terreno su cui è ubicata la caserma e la realizzazione di una struttura moderna ed efficiente, in grado di garantire gli standard di sicurezza sismica e di efficienza energetica per un presidio tanto voluto da cittadini, associazioni e istituzioni.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e dell’epilogo positivo di questa vicenda, rimasta incagliata per decenni. Negli ultimi anni, attraverso un costante lavoro di concertazione tra le parti – dice il presidente della MdO Remo Minopoli – si è raggiunto un accordo che rappresenta una svolta importante. Avremo un presidio di sicurezza per i cittadini in un’area strategica della città. Un Comando di riferimento per l’area ovest, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini e delle cittadine”.

“Non è stato semplice risolvere i problemi di natura burocratica – sottolinea Maria Caputo Consigliera delegata MdO – Ma grazie alla capacità di mediazione tra le parti in causa e all’apporto del nostro ufficio legale, abbiamo raggiunto un accordo sul cronoprogramma che partirà con la demolizione della ‘vecchia caserma’ e la costruzione, dopo l’acquisto dell’area, della nuova struttura MdO, amministrazione comunale e Vigili del fuoco hanno come obiettivo comune quello di continuare a garantire la piena operatività del Comando dei Vigili del fuoco e la sicurezza dei cittadini”.