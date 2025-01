Villa Comunale di Scampia, gara al ribasso, ridimensionamento degli interventi

- pubblicità -

Era il mese di ottobre quando le associazioni, attraverso una richiesta del Presidente Nicola Nardella, hanno chiesto di incontrare l’Assessore al Verde Santagada per fare luce su quanto avverrà al Parco Ciro Esposito di Scampia. Il polmone verde di Scampia, uno dei parchi urbani tra i più grandi della città, di cui gli abitanti sono privati da circa 2 anni per inagibilità. E lo ha segnalato già un anno fa, in una petizione con lettera al Sindaco, il gruppo Scout di Scampia.

Da ottobre sono partiti i lavori, finalmente ed è ad ottobre che si è appreso dalle istituzioni locali che i lavori saranno conclusi entro 8 mesi dall’inizio.

Una gara a ribasso che vedrà un ridimensionamento degli interventi vergognoso.

Il finanziamento speso sarà di 400 mila euro. Dalla cifra iniziale, con la gara a ribasso, è stato decurtato il 37%.

Dalle istituzioni di Municipalità abbiamo appreso che con questi soldi riusciranno a fare: la messa in sicurezza (obbligatoria), che consiste nel ripristino del parapetto del Parco e i cancelli, le giostre, i locali di sorveglianza e i bagni. In sostanza lo stretto necessario.

Nulla si sà della collinetta abbandonata a sè stessa ed impraticabile, degli interventi utili ad aprire tutti gli ingressi affinché le persone possano andare da un punto all’altro del quartiere attraversando il Parco, della futura cura e manutenzione ordinaria e quotidiana dal momento che i giardinieri comunali sono scomparsi, e di molte altre suggestioni che da anni i comitati composti da associazioni e cittadini hanno sottoposto alle istituzioni che tanto si riempiono la bocca della cosiddetta “progettazione partecipata” e che quando i cittadini chiedono loro di incontrarli non si degnano neanche di rispondere ad una mail.

Dal momento che l’Assessore al Verde Santagada ed il Sindaco Manfredi ignorano la richiesta di incontro delle associazioni e degli abitanti di Scampia, mi rivolgo ai giornali, che forse una richiesta a mezzo stampa può sortire una risposta da parte dei nostri governatori, prima di arrivare ad un grande e rumoroso presidio sotto San Giacomo in cui gli invisibili della periferia possano finalmente essere ascoltati.

Monica Riccio

Vicepresidente della Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato della Municipalità 8 del Comune di Napoli.