Villa Comunale “occupata” da bambini e genitori.

Una pedalata in sella alle biciclette lungo la città per arrivare a occupare simbolicamente la Villa comunale chiusa. Hanno manifestato così oggi circa un centinaio di mamme e papà No Dad di Napoli, con i loro figli, contro l’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con cui dall’11 al 21 marzo è stata disposta la chiusura di piazze, parchi, giardini e ville comunali e del lungomare.

‘Parchi chiusi? E questa sarebbe salute?’: recita uno dei cartelli affissi sulle bici. E ancora: ‘Rinunciare a vivere per non morire? Noi non ci stiamo!’. Adulti e bambini hanno attraversato la città da piazza Del Gesù sono passati per via Toledo, per il Plebiscito dove hanno effettuato un giro largo della piazza a simboleggiare la riappropriazione dello spazio per poi arrivare in piazza Vittoria dove hanno dato vita a un presidio davanti ai cancelli chiusi della Villa comunale sui cui è stato affisso lo striscione ‘Un anno senza scuola’.

“Rivendichiamo l’esigenza di usare questi spazi aperti, di viverli e che le uscite non siano solo motivate da necessità e lavoro – dice Ananda, tra le promotrici del gruppo fb ‘Usciamo dagli schermi’ – I bambini sono chiusi in casa perché la scuola è chiusa. Cosa dobbiamo fare? Farli uscire per venire con noi a fare la spesa? Riteniamo che sia un’esigenza di salute portarli all’aperto, in un parco e non nei luoghi chiusi come i supermercati”. E un gruppetto di bambini per simboleggiare l’occupazione della Villa comunale ha scavalcato i cancelli ed è rimasto all’interno per alcuni minuti. (ANSA).