Vini in Centro, venerdì 27 all’Hotel Miramare di Castellammare.

Appuntamento con il gusto venerdì 27 settembre a bordo piscina presso l’Hotel Miramare di Castellammare. Vini in Centro arriva alla quarta edizione per una serata dedicata alla emozioni.

Parola d’ordine degustazione e qualità, buona musica e il piacere di trascorrere una serata in riva al mare provando le eccellenze del territorio. Anche quest’anno decine le aziende che hanno voluto associare il loro brand alla manifestazione che si conferma punto di riferimento nel mondo dell’enogastronomia.

«Abbiamo il piacere di portare avanti una piacevole tradizione stabiese che riesce ad unire le eccellenze del territorio – commenta Giulia Coppola, organizzatrice dell’evento – grazie ad una location spettacolare che si trova sulla costa stabiese, siamo pronti ad offrire una serata davvero imperdibile».

La formula vincente è sempre la stessa, ingresso libero e degustazione a pagamento (15 euro) e un piacevole sottofondo musicale. Non ci sono limiti a Vini in Centro, musica, divertimento, vino e prodotti gastronomici eccezionali. Un modo per conoscere aziende del territorio che offriranno i loro prodotti presso gli stand dedicati.

E per una dolce chiusura della serata l’angolo cubano offerto dalla Tabaccheria d’Amora in collaborazione con Italico. Le novità del fumo lento per gli amanti del sigaro e un’azienda italiana al 100% già diventata punto di riferimento per i fumatori.

Ecco l’elenco delle aziende che parteciperà.

AZIENDE VINICOLE

– Consorzio Tutela Vini Vesuvio Dop

– Ali di Mercurio Cantine

I Favati

– De’ Gaeta

– Vini Il Verro

– Vini Bosco De’ Medici

– Antiche Cantine Migliaccio

– Vini Campi Valerio

– Tenuta Russo Bruno

– Masseria Faraona

– Cantina Lapone

– Cantina Cipressi

– Stefania Barbot

– Tenuta Sarno 1860

– Cantina Le Otto Terre

– Cantine Di Marzo

– Tenuta Sant’Agostino – Florami Soc Agricola

– Cantine Iovine

– Cantine I Tre Mori

– Enoteca Russo Teodolinda

-Vini Manuelina

– Fosso degli Angeli

– Distillerie Amato 1881

Gastronomia:

– Esposito Panificio – Pompei (Na)

– Grappolo Blu – Castellammare di Stabia (Na)

– Jamonito eccellenze salumi e formaggi – Nocera Inf (Na)

– Fenny srl – ortaggi dop – San Marzano sul Sarno (Na)

– Caseificio De Rosa – Castellammare di Stabia (Na)

– Ai Jap – Castellammare di Stabia (Na)

– Terre Pompeiane – Pompei – Na

– Palladino Pasticceria – Castellammare di Stabia (Na)

– Tabaccheria d’Amora – Sigari Italico – Castellammare di Stabia (Na)

– Faito Bibite – Castellammare di Stabia (Na)

– Vanilla ristorante – Castellammare di Stabia (Na)

– La Fabbrica della Pasta – Gragnano

– Hotel Miramare – Castellammare di Stabia