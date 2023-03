Violentò poliziotta, bengalese condannato a 14 anni.

E’ stato condannato a 14 anni di carcere per violenza sessuale e tentato omicidio il 23enne bengalese senza fissa dimora che nella notte tra il 19 ed il 20 ottobre all’altezza del Varco Pisacane del Porto aggredì a scopo sessuale una funzionaria di Polizia che stava rientrando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro. Il bengalese colpì la donna con una sassata e tentò anche di strangolarla, prima di usarle violenza sessuale.

“Esprimiamo soddisfazione per la sentenza di condanna emessa nei confronti del bengalese irregolare su territorio nazionale e con precedenti, che abusò e tentò di uccidere una poliziotta a Napoli. Nessuna sentenza ripagherà l’agente per quanto subìto ma si spera che questa decisione serva da monito per chi crede di potersi macchiare di infami reati e farla franca. Alla poliziotta rinnoviamo la nostra massima vicinanza e solidarietà”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.