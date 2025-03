Violenza di genere, in calo i reati ed in aumento le denunce

- pubblicità -

È stato presentato presso la Direzione centrale della Polizia criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza il report “8 Marzo – Giornata internazionale della donna”, relativo al 2024.

Il rapporto è stato elaborato dal Servizio analisi criminale prendendo in considerazione i fatti acquisiti nella banca dati delle Forze di polizia ed esamina, in tutte le sue sfaccettature, la materia della violenza di genere e della relativa azione di contrasto.

Dal documento risulta che il forte impegno della società per la sensibilizzazione su questo fenomeno e l’attenzione che le Forze di polizia prestano per l’attenta e costante attività di prevenzione stanno dando i loro frutti.

Il dato sugli omicidi, infatti, è tra i più bassi dell’ultimo decennio, in particolare, le vittime donne sono 113, 99 delle quali in ambito familiare-affettivo; di queste 61 sono state uccise dal partner o ex partner.

Viceversa, tra le misure di contrasto adottate per prevenire i possibili reati e garantire la sicurezza alle vittime di violenza c’è un incremento, tanto che nel 2024 sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del Questore, e più che triplicati gli allontanamenti dalla casa familiare del partner violento.

È invece in costante aumento il trend dei “reati sentinella” come atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, e le violenze sessuali, ma ciò potrebbe dipendere da una crescente consapevolezza delle vittime, che denunciano più di prima, confidando nell’operato delle Istituzioni, grazie anche all’introduzione di norme che gli garantiscono più tutela e sostegno.

Il report fornisce una ricostruzione particolareggiata della violenza di genere nel periodo 2019-2024, soffermandosi sul biennio 2023-2024, con approfondimenti incentrati su età e nazionalità delle vittime e sulle relazioni intercorse con gli autori.

Nel documento, infine, oltre a un’analisi sulle mutilazioni genitali e sulla violenza assistita, sono state inserite alcune storie con protagoniste donne vittime di violenza di genere ispirate a fatti realmente accaduti.