Violenza domestica, a Napoli è record, 10 arresti negli ultimi 5 giorni.

Da gennaio a oggi i militari dell’Arma hanno arrestato a Napoli 155 persone per reati come i maltrattamenti in famiglia o gli atti persecutori per una media di 22 arresti ogni mese.

Solo negli ultimi cinque giorni sono finite in manette 10 persone per questi tipi di reati.

Tre ambienti sono stati dedicati all’ascolto delle vittime di violenza di genere, nella cosiddetta “Stanza tutta per se”. Tre luoghi – realizzati grazie alla collaborazione del Soroptimist International Club Napoli – in altrettanti punti strategici della Provincia come Capodimonte, Caivano e Ercolano. Stanze riservate all’ascolto e alla denuncia, allestite con arredi più accoglienti e caldi, distinti da quelli degli uffici generalmente utilizzati per la raccolta delle denunce. (ANSA).