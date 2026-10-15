Violenza giovanile, Manfredi: troppo individualismo. Di Bari: cultura della legalità

La crescente difficoltà nel rapporto tra i giovani, il rispetto delle regole e la tenuta della coesione sociale sono al centro della riflessione del sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi, intervenuto a margine dell’evento “Adamo dove sei? Persona umana e società contemporanea” al Teatro San Carlo.
“Oggi abbiamo grandi problemi che riguardano sia aspetti globali che la quotidianità. La mancanza di rispetto per il prossimo, la disattenzione verso le regole e questo eccessivo individualismo colpiscono fortemente i ragazzi”, ha affermato il primo cittadino.
Secondo Manfredi, la questione giovanile rappresenta una delle principali sfide sociali ed educative del momento. “I giovani rappresentano un grande tema etico e di coesione sociale. Viviamo grandi difficoltà nelle nostre comunità perché i conflitti individuali, spesso per motivi banali, diventano motivo di grandi sofferenze”, ha osservato.
Per il sindaco, si tratta di una problematica che affonda le radici in un più ampio cambiamento culturale e che risente anche dell’influenza dei social network. “È una deriva culturale complessa da affrontare, su cui influiscono anche i social”, ha aggiunto.
Manfredi ha infine richiamato il valore della riflessione proposta dal cardinale Gianfranco Ravasi nel corso dell’iniziativa ospitata al San Carlo, sottolineando come il confronto sui temi della persona e della società possa offrire strumenti utili per interpretare e affrontare i fenomeni che interessano le nuove generazioni.
Di Bari: sanzionare ma non lasciare solo chi sbaglia
“I ragazzi non vanno demonizzati ma vanno accompagnati: se sbagliano vanno rigorosamente sanzionati, ma bisogna avere la loro condizione a cuore, aiutarli a guardare oltre anche attraverso la cultura”. Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a margine dell’incontro dei “Dialoghi in Prefettura” tenutosi martedì al Teatro San Carlo con la partecipazione del cardinale Gianfranco Ravasi.
Il prefetto ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla rissa avvenuta nei giorni scorsi al Vomero, che ha visto coinvolti numerosi minori e che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sul disagio giovanile in città.
“Guardare oltre significa comportarsi secondo le regole, secondo la stretta legalità, secondo i principi costituzionali”, ha sottolineato Di Bari, ribadendo una netta condanna dell’accaduto. “L’episodio del Vomero va condannato senza se e senza ma”, ha affermato.
Di Bari si è quindi detto fiducioso nell’operato degli investigatori e dell’autorità giudiziaria. “Sia le forze di polizia che la magistratura faranno un lavoro importantissimo”, ha aggiunto.
Pur richiamando la necessità di contrastare con fermezza gli episodi di violenza giovanile, il prefetto ha invitato a non trascurare gli elementi positivi che emergono dal territorio. “Proprio ieri, secondo il Sole 24 Ore, Napoli non è tra le prime dieci città per numero di denunce”, ha osservato.
Le dichiarazioni arrivano in un momento di particolare attenzione sul tema della sicurezza al Vomero, dopo il pestaggio di un padre intervenuto per difendere le figlie durante una lite tra adolescenti e l’annunciata istituzione di un presidio fisso interforze in piazza Vanvitelli.
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