Violenza giovanile, Manfredi: troppo individualismo. Di Bari: cultura della legalità

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La crescente difficoltà nel rapporto tra i giovani, il rispetto delle regole e la tenuta della coesione sociale sono al centro della riflessione del sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci, Gaetano Manfredi, intervenuto a margine dell’evento “Adamo dove sei? Persona umana e società contemporanea” al Teatro San Carlo.

“Oggi abbiamo grandi problemi che riguardano sia aspetti globali che la quotidianità. La mancanza di rispetto per il prossimo, la disattenzione verso le regole e questo eccessivo individualismo colpiscono fortemente i ragazzi”, ha affermato il primo cittadino.

Secondo Manfredi, la questione giovanile rappresenta una delle principali sfide sociali ed educative del momento. “I giovani rappresentano un grande tema etico e di coesione sociale. Viviamo grandi difficoltà nelle nostre comunità perché i conflitti individuali, spesso per motivi banali, diventano motivo di grandi sofferenze”, ha osservato.

Per il sindaco, si tratta di una problematica che affonda le radici in un più ampio cambiamento culturale e che risente anche dell’influenza dei social network. “È una deriva culturale complessa da affrontare, su cui influiscono anche i social”, ha aggiunto.

Manfredi ha infine richiamato il valore della riflessione proposta dal cardinale Gianfranco Ravasi nel corso dell’iniziativa ospitata al San Carlo, sottolineando come il confronto sui temi della persona e della società possa offrire strumenti utili per interpretare e affrontare i fenomeni che interessano le nuove generazioni.