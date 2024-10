Violenza sessuale, arrestato bidello

- pubblicità -

In provincia di Napoli si è verificato un grave episodio di violenza sessuale che ha portato all’arresto di un collaboratore scolastico, comunemente noto come bidello, in servizio presso un Liceo classico di Castellammare di Stabia.

L’individuo è accusato di aver commesso violenze sessuali a danno di due studentesse di quattordici anni. Gli eventi denunciati hanno generato un’indagine approfondita che ha coinvolto diverse forze investigative.

Le investigazioni sono state condotte con congiunti sforzi da parte della Sezione di Polizia Giudiziaria, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sotto la supervisione della Procura di Torre Annunziata. Grazie a queste indagini, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere solidi elementi che indicano la presunta colpevolezza dell’arrestato.

I reati a lui ascritti comprendono la violenza sessuale e il tentativo di violenza sessuale, con vittime due adolescenti che, all’epoca dei fatti, non avevano ancora compiuto i quindici anni, rendendo la situazione ancora più delicata e sensibile. L’attività di indagine è stata meticolosa e ha previsto la raccolta di una vasta gamma di testimonianze.

Queste dichiarazioni provengono non solo dalle giovani coinvolte ma anche dai loro insegnanti, il che suggerisce un contesto scolastico in cui diverse persone erano a conoscenza o hanno assistito a comportamenti inappropriati. Inoltre, sono state esaminate chat che vedono coinvolto l’arrestato insieme alle vittime e a ulteriori compagne di classe. Questi messaggi hanno fornito ulteriori prove per sostenere le accuse contro il collaboratore scolastico.

Conclusa la fase investigativa e dopo l’insorgenza delle formalità legali necessarie, l’arrestato è stato sottoposto a una misura cautelare restrittiva.

Gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, una condizione che limita la sua libertà di movimento, e gli è stato imposto il divieto assoluto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con persone esterne al suo nucleo familiare convivente. Questa misura mira a prevenire il rischio di inquinamento delle prove e a garantire la protezione delle vittime in attesa di ulteriori sviluppi giuridici.