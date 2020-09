Violenza sessuale, Polizia arresta ivoriano, ha aggredito una donna alla stazione metro di Piazza Bovio.

Un cittadino ivoriano di 27 anni è stato arrestato dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, in via Marchese Campodisola hanno visto una donna in forte stato di agitazione, con -riferisce la Questura – parte degli abiti strappati, inseguita da una persona.

I poliziotti, con il supporto delle volanti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, hanno raggiunto e bloccato l’uomo dopo una colluttazione accertando – spiega la Questura – che, poco prima, aveva importunato e aggredito la vittima all’interno della stazione metropolitana di piazza Bovio. (ANSA).