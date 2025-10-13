Violenza sessuale, Polizia arresta marocchino a Porta Capuana

- pubblicità -

Un uomo di 29 anni di origine marocchina è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna in piazza Enrico De Nicola, zona Porta Capuana.

Una passante ha allertato la Polizia dopo aver assistito all’aggressione.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, soccorrendo la vittima e fermando l’uomo, che era stato bloccato da alcuni cittadini mentre tentava la fuga.

La donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli per ricevere le cure necessarie.

L’arresto è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile.