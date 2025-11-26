Violenze dal marito per 6 anni, il racconto a Storie Italiane

- pubblicità -

“Ora sto bene, ma non nego che la mia serenità è stata inficiata, stiamo andando verso il fine pena e questo tizio uscirà e non se ne starà buono buono a casa”, così ha esordito a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Caterina Stellato, vittima di maltrattamenti e persecuzioni da parte del marito, condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha ricordato l’episodio del 2020, quando l’uomo tentò di arrampicarsi su una grondaia per entrare nella casa della madre, dove lei si era rifugiata, con l’intento di picchiarla, forse ucciderla. “Nel video lui scivola più volte perché pioveva, altrimenti sarebbe riuscito a raggiungermi su in casa”, ha raccontato, “Non si sente l’audio ma lui sembrava un demonio: ruppe i vetri, sbraitava, urlava. Io nel frattempo chiamavo la polizia insieme a mia mamma, terrorizzate dalla paura”.

Sulle misure previste dalla legge per la violenza di genere, Stellato ha espresso forte preoccupazione: “Il divieto di avvicinamento è un’istigazione perché loro lì diventano più violenti, è follia allo stato puro”, ha commentato. Infine, un appello: “Forse lui uscirà tra un anno, nel 2027. Volevo specificare che nel periodo di detenzione io non so se lui sta coltivando odio verso i suoi figli e questa è una cosa che mi spaventa. Quando uscirà farà una carneficina? Sa anche dove io sto attualmente. C’è un serio problema”.