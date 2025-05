Visita del Principe Alberto di Monaco a Pompei

- pubblicità -

II principe Alberto di Monaco è stato ricevuto al Comune di Pompei in occasione della sua visita che proseguirà al Parco Archeologico in forma privata.



Nel pomeriggio, per il reale monegasco, la partecipazione alla messa al Santuario anche per dare seguito alla devozione della famiglia Grimaldi e nello specifico della madre, Grace Kelly, moglie di Ranieri di Monaco



Il Principe di Monaco in visita al Parco archeologico di Pompei– 15 maggio 2025

S.A.S il Principe Alberto II di Monaco è stato oggi in visita al sito archeologico di Pompei accompagnato dal Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel.

La visita ha avuto inizio dall’ingresso di Piazza Anfiteatro e ha interessato i Praedia di Giulia Felice, un grande complesso organizzato come una “villa urbana” caratterizzata da grandi spazi verdi e un complesso termale privato, la via dell’Abbondanza, dalla quale si è giunti all’Insula dei Casti Amanti, dove è stato possibile ammirare dalla passerella sopraelevata la tipica architettura delle case romane e l’attività dei restauratori in corso.

Da qui la Regio IX, area di recenti scavi, dove la delegazione ha visitato una delle ultime scoperte: la casa del Tiaso, con l’ambiente affrescato con figure a grandi dimensioni (Megalografia) e il grande impianto termale privato.

L’itinerario si è concluso alla casa dei Vettii, con ritorno attraverso il Foro e il quartiere dei Teatri .