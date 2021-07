Visita di Don Mimmo Battaglia al Comando della Polizia Municipale.

Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia stamani al Comando della Polizia locale di Via De Giaxa. Ad accoglierlo il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris con il comandante del Corpo Ciro Esposito.

L’Arcivescovo, che dopo la visita si è recato a Palazzo san Giacomo per la firma di un importante protocollo d’intesa, ha voluto benedire la restaurata “Grotta” della Madonna di Lourdes e la Cappella del Comando, anch’essa restaurata con fondi raccolti da privati e grazie ai contributi degli agenti e degli ufficiali.

Le chiavi della Cappella e il tesserino del Corpo sono stati poi consegnati a Don Enzo Papa, il nuovo Cappellano della Polizia locale napoletana.

Dopo un breve passaggio, con il Sindaco de Magistris, alla centrale operativa, Don Mimmo Battaglia ha voluto ringraziare il primo cittadino e il Comandante per l’accoglienza ricevuta da tutti i Vigili ai quali ha rivolto parole di gratitudine e apprezzamento. In particolare, li ha ringraziati per essergli stati vicino fin dal primo giorno del suo arrivo a Napoli allorquando fu accompagnato in giro per la città, facendo in qualche modo un percorso pastorale condiviso. Ha poi espresso ” ammirazione e apprezzamento per il servizio reso alla comunità cittadina, servizio definito di solidarietà per la vicinanza e l’attenzione ai problemi e alle esigenze dei singoli e della collettività. Quello svolto dalle agenti e dagli agenti della Polizia locale è un lavoro delicato e prezioso che punta a salvaguardare la civile convivenza attraverso la tutela e l’affermazione della legalità.”

Infine Don Mimmo ha voluto ricordare i dipendenti gravemente colpiti dal COVID e quelli che sono caduti in servizio. Il Sindaco de Magistris ha ringraziato di cuore l’Arcivescovo Battaglia condividendo le sue parole sull’importanza del servizio svolto in Città dalla Polizia locale, ovviamente non solo nella delicata gestione del traffico cittadino ma nei tanti compiti che con abnegazione che le donne e gli uomini in divisa assolvono ogni giorno.