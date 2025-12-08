Vomero, blitz Polizia Municipale, sigilli a gazebo e dehors

- pubblicità -

La Polizia Municipale di Napoli ha effettuato lo scorso venerdì un maxi blitz al Vomero contro gazebo e dehors ritenuti irregolari, contestando occupazioni di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati.

I commercianti hanno reagito duramente, definendo l’intervento “assurdo” perché avvenuto a ridosso delle festività.

La Polizia Municipale, su delega della Procura della Corte dei conti della Campania, ha notificato contestazioni e messo i sigilli ad alcune strutture tra via Scarlatti e via Luca Giordano.

La decisione deriva da un’indagine su occupazioni eccedenti di suolo pubblico, con possibili violazioni amministrative e profili penali.

La Corte dei Conti ipotizza un danno erariale sulla differenza tra superfici autorizzate e quelle effettivamente occupate dagli esercizi di ristorazione.

La Procura contabile sta valutando se ci siano violazioni penali oltre che amministrative.

L’operazione mira a ristabilire la regolarità delle occupazioni e verificare la conformità dei dehors alle norme vigenti.

Ulteriori accertamenti sono in corso e l’attività potrebbe proseguire nei prossimi giorni.

Gli esercenti hanno definito l’intervento “paradossale”, perché avvenuto in un periodo cruciale per il commercio natalizio.

Contestano inoltre le modalità dei controlli, ritenute troppo traumatiche, e temono un contraccolpo economico significativo, aggravato dall’aumento dei costi di gestione e dalla concorrenza crescente.

Il Vomero è uno dei poli commerciali più dinamici di Napoli, con una forte presenza di dehors e aree esterne.

Da anni il quartiere vive tensioni sulla gestione degli spazi pubblici e sulla convivenza tra residenti, ristoratori e flussi turistici.

Questo blitz si inserisce in una dinamica ciclica di controlli e contestazioni.

Il blitz rappresenta un tentativo delle autorità di riportare ordine nella gestione degli spazi pubblici, ma rischia di avere un impatto pesante sul commercio locale proprio nel periodo natalizio.