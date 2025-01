Vomero, emergenza criminalità

- pubblicità -

“Siamo fortemente preoccupati, anche in questo inizio del nuovo anno, dalla recrudescenza sulla collina vomerese degli episodi criminali – denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. L’ultimo evento segnalato al riguardo è avvenuto nella notte dell’Epifania, nella zona del mercatino De Bustis, con il tentativo da parte dei malviventi di forzare le saracinesche di due attività commerciali. Si tratta dell’ennesima testimonianza del grande interesse della malavita, organizzata e non, nei confronti dell’area collinare partenopea. L’ultimo anello, almeno al momento, di una lunga catena di fatti criminali che si sono verificati di recente sulla collina, e che spesso hanno interessato esercizi commerciali “.

“Non ritengo – prosegue Capodanno – che questi problemi si possano risolvere solo monitorando l’intero quartiere, impresa oltremodo dispendiosa. Le telecamere, come dimostrano le esperienze in altre metropoli europee, non sono sufficienti da sole a eliminare la mala pianta della delinquenza. Possono solo contribuire a individuare, a posteriori, gli autori degli episodi criminali “.

“Occorre – conclude Capodanno – anche un miglior coordinamento delle forze dell’ordine, dando corpo e sostanza ai comitati circoscrizionali per la sicurezza e l’ordine pubblico, istituendo nuovamente servizi come quelli del poliziotto e del carabiniere di prossimità, che, in passato, hanno dato ottimi risultati anche in materia di prevenzione. Inoltre è necessario che i cittadini collaborino denunciando tutti gli episodi riconducibili ad azioni criminali ai quali sono soggetti o dei quali vengono a conoscenza, anche nel mentre queste ultime sono in atto ”.

Capodanno chiede al riguardo l’intervento immediato, per le rispettive competenze, del prefetto, del questore e del sindaco di Napoli.