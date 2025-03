Vomero, voragine in via Scarlatti

- pubblicità -

In via Scarlatti al Vomero si è aperta improvvisamente una voragine con un diametro di quasi tre metri, in corrispondenza di un tombino stradale.

Le cause del cedimento non sono ancora chiare, ma potrebbero essere legate a infiltrazioni nei sottoservizi.

Non ci sono state precipitazioni nella notte, escludendo quindi cause idrogeologiche. La voragine ha una profondità di circa tre metri.

La zona è stata recintata e interdetta sia al traffico veicolare che pedonale per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenute squadre dell’ABC (l’azienda speciale dell’acqua pubblica di Napoli) e della Polizia Municipale, mentre si attendono la Protezione Civile e altri tecnici per accertamenti.

Si sta cercando di capire se si tratti di un problema fognario o idrico. Al momento dalla buca esce ancora acqua, molto probabilmente potrebbe essere quella residuale.

Nel frattempo, la fornitura idrica nella zona è stata sospesa.