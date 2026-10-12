Voragine in cortile, evacuato palazzo a Materdei

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Sono state evacuate 12 famiglie, per un totale di circa 40 persone, residenti nello stabile di vico della Neve, nel quartiere Materdei di Napoli, dove nella giornata di ieri si è aperta una voragine del diametro di circa cinque metri.

Il cedimento del manto stradale ha coinvolto una motocicletta e un’automobile, quest’ultima con a bordo un uomo che è stato soccorso e messo in salvo grazie all’intervento di alcuni residenti presenti sul posto.

L’evacuazione è stata disposta in via precauzionale per garantire la sicurezza degli abitanti del palazzo interessato dall’evento.

Alcune delle persone sgomberate hanno trovato ospitalità presso parenti e amici, mentre altre hanno trascorso la notte nelle proprie auto in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità dell’area.

Sono in corso accertamenti tecnici per individuare le cause del cedimento e valutare le condizioni dell’edificio e delle infrastrutture circostanti.