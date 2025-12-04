Weekend Immacolata, piano decoro

- pubblicità -

In occasione del lungo weekend dell’Immacolata, e in vista dell’elevato numero di visitatori attesi in città, il Comune di Napoli – attraverso la task force interassessorile che coinvolge Turismo, Igiene e Verde , Trasporti, Legalità e Polizia Locale – ha predisposto un articolato piano straordinario di interventi per garantire accoglienza, sicurezza, viabilità, igiene urbana e decoro. Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, tra il 6 dicembre e l’8 dicembre 2025, Napoli accoglierà circa 350.000 visitatori.

Accoglienza turistica

Gli Infopoint cittadini resteranno regolarmente aperti tutti i giorni, anche festivi, dalle 10 alle 19, presso:

• Molo Angioino

• Piazza del Gesù

• Via Cesario Console (altezza Palazzo Salerno)

• Via Morghen

Sarà inoltre attivo un infopoint mobile a bordo di una minicar elettrica, che percorrerà il Centro Storico e il Lungomare, offrendo assistenza e informazioni ai turisti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19.

Servizi igienici pubblici

Gli impianti saranno attivi dalle 9 alle 19, con:

• 8 postazioni fisse in Piazza Trieste e Trento

• 5 postazioni mobili: 1 in via Riviera di Chiaia, 2 in via Mezzocannone, 2 in via Cesare Battisti (angolo via Fabio Filzi)

Pulizia e decoro urbano

Asia Napoli ha attivato un piano straordinario di pulizia e decoro che interesserà tutta la città, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico Svuotamento cestini e riassetto stradale Previsti passaggi aggiuntivi pomeridiani e serali nelle zone più frequentate:

• San Ferdinando e Chiaia: via Toledo, via Chiaia, piazza Municipio, piazza dei Martiri, piazza San Pasquale •Centro Storico: piazza del Gesù, via Benedetto Croce, San Domenico Maggiore, via Tribunali, via Duomo

• Mergellina e Posillipo •Zona Museo, Sanità e Carlo III

• Area Stazione e Garibaldi

• Vomero – area pedonale

• Municipalità 6, 7, 8 e 9, con interventi straordinari anche presso strade mercatali e aree di forte afflusso. Spazzamento meccanizzato Dal 6 all’8 dicembre:

• tutti i giorni dalle 4.30 alle 10.30 nei Decumani (San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, Tribunali, Nilo, Costantinopoli, Duomo)

• servizi pomeridiani nelle aree turistiche delle Municipalità 1, 2, 3 e 4

Spazzamento manuale

Incrementato il turno pomeridiano nel centro storico e commerciale: Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, Chiaia. Lavaggio stradale e pulizia campane Interventi aggiuntivi di:

• lavaggio marciapiedi, aree pedonali e piazze, con prodotti sanificanti;

• pulizia sotto le campane stradali nelle zone più frequentate.

