West Nile, due nuovi decessi in Campania

Salgono a 7 i morti per infezione da virus West Nile in Campania, dove si registrano due nuovi decessi nel Casertano.

Si tratta di un 71enne, con patologie, e un 80enne, entrambe maschi.

Il 71enne, di Casal di Principe, è deceduto nell’ospedale di Aversa, mentre l’80enne, di Teverola, all’ospedale di Frattamaggiore.

“Il virus colpisce soprattutto anziani, e in particolare anziani con patologie – spiega all’Adnkronos Carlo Ferrara, medico veterinario direttore Uoc Sanità Animale Asl Caserta – Serve attenzione da parte di tutti: evitare ristagni d’acqua, utilizzare repellenti, compiere disinfestazioni: serve adottare metodi di difesa e prevenzione”.

Il bilancio delle vittime in Italia da inizio anno sale a 13: 1 in Piemonte, 5 nel Lazio e 7 in Campania.