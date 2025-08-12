West Nile, un altro morto in Campania

- pubblicità -

Salgono a 20 morti, legati al virus del West Nile. Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità sono in tutto 9 nel Lazio; 8 in Calabria; uno in Lombardia, Piemonte e Calabria.

Altre due vittime per il virus West Nile nel Lazio e in provincia di Caserta. “Un uomo di 85 anni di Cori in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta – sottolinea la Regione Lazio – del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio“.

Il virus West Nile continua a colpire anche in provincia di Caserta, dove è stata confermata l’ottava vittima: un 83enne. L’aziano, residente a Capua, è morto all’ospedale Sant’Andrea e San Sebastiano di Caserta ed era ricoverato già da giorni ma le sue condizioni si sono aggravate. Il sindaco di Capua, Adolfo Villani, ha predisposto le procedure per la disinfestazione dell’area dove viveva l’anziano.