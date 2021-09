Whirlpool, corteo di lavoratori blocca il Porto.

Nuova protesta a Napoli dei lavoratori della Whirlpool. Gli operai sono in corteo in via Argine, dove si trova lo stabilimento, e sono diretti verso il porto del capoluogo partenopeo.

Ad aprire il corteo lo striscione di Fim, Fiom e Uilm.

Il corteo dei lavoratori Whirlpool ha raggiunto il varco Bausan del porto di Napoli dove gli operai si sono fermati e stanno bloccando l’entrata e l’uscita degli automezzi. Il corteo era partito dallo stabilimento di via Argine alla periferia della città. (ANSA).