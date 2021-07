Blitz dei lavoratori della Whirlpool di via Argine alla stazione centrale di Napoli. Gli operai stanno raggiungendo i binari dei treni ad alte velocità allo scopo di bloccare i convogli in partenza e in arrivo a Napoli.

Sono circa 200 i lavoratori della Whirlpool che da qualche minuto hanno bloccato i binari dei treni ad Alta Velocitá alla Stazione centrale di Napoli. Gli operai espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale americana. (ANSA).