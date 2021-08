Whirlpool, messa di solidarietà sabato 21.

Una messa nell’aula sociale dei lavoratori Whirlpool, insieme a don Peppino Gambardella e alla sua associazione “Legami di solidarietà”, per ricordare le ‘troppe vittime sui luoghi di lavoro’ che continuano a susseguirsi. L’iniziativa, promossa dai lavoratori dello stabilimento di via Argine, è in programma per sabato 21 agosto alle ore 18.

“I diritti dei lavoratori – si legge in una nota diffusa dagli operai Whirlpool – ancora non sono tutelati, ancora c’è tanto da fare affinché ‘i diritti di tutti non siano i privilegi di pochi’. Con queste parole dedicheremo anche la messa a chi ha sempre lottato per i diritti degli uomini, in preparazione della camera ardente di Gino Strada, ricorderemo chi ha messo la propria vita al servizio per la giustizia sociale. Napoli non molla”. (ANSA).