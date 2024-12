X Factor, dispositivo di traffico e divieti

- pubblicità -

È istituito un particolare, ine strade limitrofe in occasione della

– Divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno).

– Divieto di transito veicolare in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato.

– Divieto di transito veicolare in via San Carlo eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio.

– Divieto di transito veicolare in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.

– Senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia.

– Senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

– Sospensione:

• in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);

• in via San Carlo e in via Cesario Console dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana;

• in via Cesario Console della sosta regolamentata a tariffa oraria.

– Divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Trieste e Trento e in via Cesario Console in corrispondenza delle aree della sosta regolamentata a tariffa oraria.