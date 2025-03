Zona rossa a Torre Annunziata, Coisp critico

- pubblicità -

Ennesima “zona rossa”! Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ha stabilito anche a Torre Annunziata le zone rosse .

La critica arriva da Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Provinciale del sindacato di Polizia Coisp che così commenta: “Questa è l’ennesima decisione del Comitato di Sicurezza che si limita, di fatto, solo ad istituire nuove zone considerate ad alto rischio delinquenziale vietando, all’interno delle stesse, lo stazionamento di soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi e molesti. Tutto perfetto nella forma ma non nella sostanza: per garantire la sicurezza in queste zone rosse c’è bisogno di una maggior presenza delle forze dell’ordine, cosa difficilmente realizzabile dal Commissariato di Torre Annunziata per la forte carenza di personale che a stento riesce a garantire l’attività ordinaria, già fortemente stremato dai numerosissimi impieghi quotidiani che vanno dal controllo del territorio alle manifestazioni calcistiche. Questo è ciò che doveva essere messo sul tavolo del Comitato e non gli impegni che di fatto difficilmente possono essere mantenuti. Si dovrebbe essere più bravi a proporre soluzioni realizzabili e non soluzioni convenienti solo a parole. La cosa più sconcertante è che in questi Comitati di Sicurezza ci sono tutte le Autorità ed Istituzioni interessate tranne chi, di fatto, rappresenta realmente il personale delle forze dell’ordine chiamato a garantire il rispetto del provvedimento emanato dal Prefetto Di Bari. Quindi, invece di indire Comitati di Sicurezza a destra e manca, ci si attivi per sopperire queste gravi carenze organiche che ammontano, nella sola Napoli, a circa mille poliziotti; Decreto Sicurezza e incremento massiccio di personale costituirebbero un buon antidoto per iniziare a curare questa grave forma di cancro che sempre più affligge la nostra comunità”.