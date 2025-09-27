Zone rosse, Consiglio di Stato dà ragione a Prefettura

- pubblicità -
Primo round a favore del prefetto di Napoli. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare del prefetto Michele di Bari, sospendendo la sentenza del TAR Campania che aveva annullato il provvedimento sulle zone rosse in alcune aree della città.
L’esame nel merito è stato fissato per il 12 febbraio 2026, lasciando in vigore temporaneamente le misure contestate.
Alcune associazioni avevano impugnato la decisione del prefetto, sostenendo che fosse eccessiva o ingiustificata.
Il TAR aveva dato loro ragione a luglio, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’interesse pubblico giustificasse la sospensione della sentenza.
