8 marzo, interrogazione di Nappi in Consiglio Regionale

“Scabec, società in house della Regione Campania, che si è occupata dei due eventi – ‘Bella Così’ e ‘Percorso sulla leadership femminile’ – che si sono svolti a Napoli, in Piazza del Plebiscito e presso Palazzo Reale, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, renda conto su tutti gli aspetti relativi all’organizzazione delle citate manifestazioni. Urgono chiarimenti rispetto all’Organo regionale, politico o amministrativo, che ha incaricato Scabec di curare tali eventi e al relativo atto; rispetto al costo complessivo sostenuto per tali attività; sulla fonte di finanziamento, con specifico riferimento anche alla circostanza se essa sia o meno ricompresa, in tutto o in parte, nell’ambito delle risorse stanziate per l’iniziativa istituzionale denominata ‘Primavera Caivano’”.

Lo afferma il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, che ha inviato una nota all’attenzione dell’amministratore unico di Scabec Spa.