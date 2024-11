Abc, Forza Italia: no a Municipia

- pubblicità -

Durante questa settimana, in commissione bilancio del consiglio comunale di Napoli, è stato analizzato il bilancio di ABC.

L’azienda ha dimostrato di lavorare con organizzazione e programmazione per il futuro immediato.

Al termine delle audizioni in commissione però siamo venuti a conoscenza di un progetto di recupero crediti che l’ABC vorrebbe affidare alla MUNICIPIA S.P.A. Dinanzi a questa notizia non possiamo che dimostrare la nostra assoluta contrarietà. Lasciare che un gioiello come l’ABC si inquini, collaborando con la società che ha fatto più danni in assoluto negli anni di Amministrazione Manfredi è un errore imperdonabile.

Tra ricorsi, errori e mancata iscrizione all’albo nazionale degli enti di riscossione, cartelle inviate a chi ha già pagato, insomma un curriculum strapieno di nefandezze, la MUNICIPIA Spa è una società che andrebbe allontanata immediatamente da Palazzo San Giacomo.

Ad oggi ancora non sappiamo quanto è stato riscosso e dove sono quei soldi! Dunque invitiamo calorosamente il management di ABC a non perseguire tale accordo ma ad individuare altre società, più credibili ed affidabili, per attuare un recupero crediti che è essenziale per questa partecipata.