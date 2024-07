Accordo tra Governo e Comune, Savastano (FI): una grande opportunità per Bagnoli e Napoli

Oggi la firma dell’accordo su Bagnoli tra il governo Meloni e l’Amministrazione Manfredi. Un atto importantissimo che potrebbe improntare un cambio di passo netto per la vita di Napoli. Bagnoli è stata da sempre sperpero e clientelismo locale, da oggi occorrerà cambiare impostazione e visione. La nuova bagnoli dovrà connotarsi per la destinazione dell’area ad un nuovo turismo sostenibile, unica vera fonte di reddito e rafforzamento economico per il quartiere ma anche per la creazione di nuovi e tanti posti di lavoro per i napoletani e per una nuova sostenibilità ambientale. Un quartiere da restituire alla città e ai cittadini. Fin’ora su Bagnoli vi sono state solo scelleratezze, da trent’anni a questa parte, da oggi con lo stanziamento di 1 miliardo e 218 milioni per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’ex Italsider assistiamo ad una vera svolta. Siamo contenti dell’impegno del governo di centrodestra sulla città di Napoli e vigileremo affinché il percorso di spesa e riqualificazione sia effettivo e positivo. Un primo grande passo per una nuova Napoli.