Acqua Pubblica, due appuntamenti per la prossima settimana

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La mobilitazione e la lotta dei movimenti per l’acqua pubblica segnano due tappe fondamentali nella difesa dell’acqua pubblica in Campania.

Grazie alla pressione popolare, per la prima volta c’è un’apertura alle istanze dei comitati contro il processo di trasformazione dell’azienda ABC (Acqua Bene Comune) Napoli in SPA.

Martedì 22 audizione Alberto Lucarelli

Il primo importante risultato istituzionale si consumerà martedì 22 settembre alle ore 10:00, data in cui la Commissione consiliare Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli ha convocato in audizione il Professor Alberto Lucarelli.

La Commissione ha infatti avviato un ciclo di audizioni sia sulla delibera di giunta per la trasformazione societaria, sia sulla nuova bozza di Statuto che spinge l’azienda verso logiche di mercato.

“Finalmente si avrà la possibilità di dire formalmente nelle sedi istituzionali quanto sosteniamo ormai da oltre due anni”, ha dichiarato il Professor Lucarelli. “Ovvero la legittimità della proroga e la scelta improvvida del Comune di Napoli sulla base del decreto Draghi, che presenta plurimi profili di incostituzionalità. In quella sede potrò depositare atti, pareri e documenti a futura memoria. La lotta ha prodotto il risultato di far ascoltare i cittadini. L’assemblea comunale ha avuto un sussulto di dignità facendo valere il proprio ruolo, aprendo al primo vero contraddittorio formale”.

Incontro con l’Assessore Regionale Pecoraro

La mobilitazione dei comitati si sposta poi immediatamente sul piano regionale. Per il giorno successivo, mercoledì 23 settembre, è stato infatti fissato un incontro cruciale tra tutti i comitati per l’acqua pubblica e l’Assessora all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro.

L’incontro verterà su due nodi strategici per il futuro del territorio: la costituzione del tavolo tecnico finalizzato alla creazione di una società interamente pubblica per la gestione della grande adduzione della Campania; l’analisi e il contrasto alle privatizzazioni in corso nei vari distretti idrici della regione (Napoli Nord, Caserta e Benevento).

Il Coordinamento Campano Acqua Pubblica e il Comitato Acqua Pubblica Napoli ribadiscono che la guardia resterà altissima finché non si otterrà la proroga ad Abc azienda speciale, sulla base delle posizioni espresse dal Prof. Lucarelli. La democrazia partecipativa e la volontà referendaria non si toccano: l’acqua deve restare pubblica, fuori dal mercato e dai profitti.