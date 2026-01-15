Acqua Pubblica, incontro pubblico sabato 17 con Padre Zanotelli

- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

Una gestione totalmente pubblica per l’acqua della Campania.

INCONTRO PUBBLICO Sabato 17 gennaio 2025 h 10,30 cio Centro Missionario in via Mezzocannone 101 Napoli Presiederà Padre Alex Zanotelli Interverrà il prof. Alberto Lucarelli docente di Diritto Costituzionale

Nella recente campagna elettorale il neoeletto Presidente Fico in diverse occasioni ha dichiarato di essere stato tra i sostenitori dei referendum del 2011 e di essere a favore della gestione totalmente pubblica dell’acqua.

Con l’augurio di vedere attuati questi propositi programmatici, nell’incontro affronteremo i temi che riteniamo fondamentali per la gestione totalmente pubblica dell’acqua in Campania e che intendiamo porre alla base di una interlocuzione con la nuova amministrazione Fico:

1) annullare, prima della pronuncia del Tar prevista il prossimo 11 marzo, la gara per l’individuazione del socio privato di GRIC ed avviare l’iter per la sua trasformazione in una società totalmente pubblica;

2) fermare i percorsi di privatizzazione nei Distretti campani;

3) attivarsi per ritrasformare “Acque del Sud” in società totalmente pubblica in sinergia con Puglia e Basilicata;

4) fermare le mire delle multinazionali (Italgas, Acea, Caltagirone, Suez, Blackrock) sugli ampi e sicuri profitti che intendono ricavare nella gestione dell’acqua sia della grande adduzione interregionale che della distribuzione territoriale nei distretti;

5) proporre la costituzione di un tavolo tecnico, dando la nostra disponibilità a parteciparvi, per definire e gestire la transizione e la riorganizzazione del servizio idrico (approvvigionamento, distribuzione, fognatura, depurazione) secondo un modello interamente pubblico nel rispetto degli esiti del referendum del 2011 e dell’art.1 Legge regionale n.15/2015.

All’incontro sono invitati comitati e associazioni, forze politiche e sindacali, rappresentanti istituzionali.

SI SCRIVE ACQUA SI LEGGE DEMOCRAZIA

Coordinamento Campano per l’Acqua Pubblica