Acqua pubblica, nuovo sit-in giovedì 18

riceviamo e pubblichiamo
Il Coordinamento Campano Acqua Pubblica e il Comitato Acqua Pubblica Napoli lanciano un nuovo grido di lotta e convocano un sit-in di protesta per giovedì 18 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, in Via Verdi a Napoli.
Il presidio si terrà in concomitanza con la riunione della Commissione Consiliare Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile.
I comitati e i movimenti tornano in piazza per sbarrare la strada a qualunque tentativo, di trasformare ABC Napoli da Azienda Speciale in Società per Azioni.
Non permetteremo che l’azienda idrica della nostra città venga sottomessa alle logiche del mercato.
L’acqua è un diritto umano inalienabile, non una merce da cui spremere profitti. Trasformare ABC in S.p.A. significa tradire la volontà popolare espressa dal Referendum del 2011 e calpestare anni di lotte.
La nostra richiesta all’amministrazione comunale è chiara, netta e non negoziabile: esigiamo l’affidamento immediato del Servizio Idrico Integrato ad ABC azienda speciale per 30 anni.
Questa è l’unica vera blindatura per garantire la gestione pubblica, tutelare i posti di lavoro, finanziare i controlli sulla rete ed impedire ai privati la gestione della nostra acqua Al sit-in sarà presente Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano.
Invitiamo la cittadinanza, i comitati, le associazioni, i sindacati, i partiti politici i lavoratori e tutta la Napoli che non si piega a scendere in piazza con noi.. L’acqua pubblica si difende in piazza!
SI SCRIVE ACQUA SI LEGGE DEMOCRAZIA Coordinamento Campano dei Comitati per l’Acqua Pubblica Comitato Acqua Pubblica Napoli
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