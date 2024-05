Affitti non riscossi da Napoli Servizi, FI e FdI chiedono commissione ad hoc

La Napoli Servizi opera ogni giorno sotto moltissime difficoltà e ne siamo consapevoli, molti degli addetti ai lavori dell’azienda devono subire quotidianamente angherie da parte di cittadini insoddisfatti e territori in difficoltà. Siamo consapevoli di come siano pochi i mezzi e gli uomini a disposizione della partecipata napoletana e vogliamo esprimere vicinanza e soddisfazione per i tentacolari tentativi riusciti da parte dei dirigenti. Reputiamo grave quanto avvenuto sul nostro territorio nella mancata riscossione dei 285 milioni derivanti dalle locazioni di immobili comunali, ma siamo consapevoli che non si possa addossare ai dirigenti della Napoli Servizi questa mancanza. Occorrerebbe far luce sull’operato del servizio patrimonio e sui mancati adempimenti provenienti da Palazzo San Giacomo nel corso degli anni passati fino ad oggi. Per quel che concerne le partecipate: la situazione è divenuta costantemente grave a causa di un incomprensibile mancato impegno da parte dell’amministrazione comunale nella revisione della gestione delle partecipate, nel garantire maggiore personale e maggiori fondi per le stesse che in tal modo potrebbero operare con maggiore celerità ed efficenza. Incomprensibile resta tutt’oggi la volontà da parte di San Giacomo di dividere le forze della Napoli Servizi scindendola con la Napoli Patrimonio. In che modo verranno divise le risorse? Non si creerebbero nuove incomprensioni? Due società, due bilanci nuovi che sarebbero semplicemente fondi in meno all’una ed all’altra. Chiediamo pertanto all’Amministrazione Manfredi di prendere in mano sul serio la questione riorganizzazione delle partecipate, una riorganizzazione che abbia a cuore gli sforzi dei dipendenti e dei dirigenti, i quali con le poche risorse disponibili fanno salti mortali e di far luce sui veri inadempimenti del palazzo e non dei dipendenti delle partecipate. Chiediamo pertanto la convocazione di una commissione patrimonio ad hoc che faccia chiarezza una volta e per tutte sul ruolo della Napoli Servizi in queste vicende.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Napoli

Giorgio Longobardi