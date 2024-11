Agenas boccia Asl Na 1 Centro, tra le peggiori in Italia

- pubblicità -

“L’Agenas inserisce anche l’Asl Napoli 1 Centro tra le aziende sanitarie territoriali pubbliche meno performanti. Il rapporto è aggiornato al 2023, quando in Campania governa De Luca e non c’è nemmeno l’ombra dell’Autonomia. Basta questo per smascherare le bugie con cui la sinistra sta continuando a terrorizzare i nostri cittadini, dicendo loro che per colpa di una riforma che ancora non c’è non potranno più curarsi. La verità è una: l’emergenza sanitaria in Campania non è certo causata dall’Autonomia che anzi mira a individuare gli sprechi, azzerarli e spendere meglio le risorse”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

“Asl Napoli 1 Centro tra le aziende sanitarie territoriali meno efficienti in Italia. A dirlo l’Agenas, che fotografa le performance delle Asl nel nostro Paese. Ora attendiamo l’intemerata di De Luca, che non si prenderà mezza responsabilità dello sfacelo sanitario della nostra regione, ma anzi punterà il dito contro qualunque cosa tranne che su se stesso, a partire dall’Autonomia. Che però nel 2023, anno di riferimento dell’analisi, non era nemmeno stata approvata e che invece mira a ridurre al minimo le disparità sul territorio a favore di efficienza e nell’interesse dei cittadini. De Luca faccia un pubblico mea culpa”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro.

“Complimenti a Vincenzo De Luca per l’ennesimo ‘successo’: l’Asl Napoli 1 Centro è tra le peggiori aziende sanitarie d’Italia. È questa la ‘sanità dei miracoli’ che continua a raccontare il presidente della Campania? Si vergogni e si faccia da parte, il tempo delle balle è finito”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.