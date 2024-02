Agricoltori: Pierro (Lega), bene passo indietro su pesticidi, vince buonsenso

“Bene il passo indietro dell’UE sui pesticidi, una proposta che avrebbe impattato duramente sul comparto dell’agricoltura e sui nostri coltivatori. Una vittoria del buonsenso e della Lega, che al Parlamento Europeo aveva votato contro questa proposta dannosa: oggi, con gli agricoltori alle porte, Bruxelles si accorge della sua follia ideologica e fa un passo indietro. Bene così. Come Lega continueremo ad appoggiare i nostri agricoltori, come avvenuto chiedendo per primi interventi sull’Irpef. Siamo e saremo sempre dalla loro parte”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Agricoltura, Attilio Pierro.