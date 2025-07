- pubblicità -

“Anche in Regione Campania, così come in Parlamento e in diversi comuni, la Lega ha presentato una mozione a difesa dell’agricoltura italiana e contro le politiche penalizzanti che Von der Leyen sta portando a scapito dei nostri produttori. Siamo fortemente preoccupati, e lo sono anche gli operatori del settore agricolo italiano e campano, per la proposta di creazione di un fondo unico che accorperebbe vari strumenti finanziari, tra cui la PAC, con il rischio che la politica agricola comune si svuoti, togliendo risorse preziose alle aziende del nostro territorio. Non permetteremo mai che qualche burocrate europeo, pur di cavalcare le proprie follie, smantelli la nostra filiera agroalimentare che per noi è un vanto e che rappresenta un’eccellenza in tutto il mondo. La Lega sa bene da che parte stare: pieno sostegno ai nostri agricoltori, primo vero baluardo per il presidio del territorio e per la difesa del nostro cibo”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.

“Giù le mani dall’agricoltura italiana. La Lega si oppone ai tagli voluti da Ursula Von der Leyen con iniziative in Parlamento, Regioni e Comuni. Anche in Regione Campania e nei Comuni di Napoli, Salerno e Caserta abbiamo presentato e presenteremo mozioni per chiedere lo stop all’assurda proposta della Commissione europea di creare un Fondo unico, portando via risorse specifiche destinate alla PAC. La Lega è coerente con la sua posizione storica, contraria alle politiche di austerità volute da Bruxelles e chiede meno burocrazia, stop ai tagli e alle euro-follie”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Agricoltura e segretario provinciale della Lega a Napoli.